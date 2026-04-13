В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 13 апреля, встретятся черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Черкассы-Арена». Главным арбитром назначен Александр Шандор.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 баллов. «Шахтер» разместился на второй позиции, также имея в своем активе 50 пунктов.

Подопечные Арды Турана находятся ниже соперника из-за худшей разницы мячей, однако имеют один матч в запасе – против луганской «Зари».

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4,83 для ЛНЗ и 1,80 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.