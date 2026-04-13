  4. ПСЖ выдал щедрые премии всем сотрудникам
Франция
13 апреля 2026, 07:13 |
ПСЖ выдал щедрые премии всем сотрудникам

Руководство парижского клуба ценит не только футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Прошлый сезон стал очень успешным для «ПСЖ». Команда Луиса Энрике выиграла почти все возможные трофеи, а главное, Лигу чемпионов.

Руководство клуба поддержало инициативу непосредственно генерального директора Викториано Мелеро и каждому из более 700 сотрудников клуба выписало премию в размере 5140 евро. На дополнительное финансовое вознаграждение ушло почти 4 млн евро из 837 миллионов – именно таков рекордный бюджет парижан на сегодняшний день.

Новая команда Ильи Забарного оформила исторический «квадрупл», завоевав четыре главных трофея: победы в Лиге 1 (13-й титул), Кубке Франции (16-й раз), Суперкубке Франции и впервые в истории – Лиге чемпионов УЕФА, разгромив в финале «Интер» 5:0.

Руслан Полищук Источник: Nogomania
