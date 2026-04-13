Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча
Другие новости
13 апреля 2026, 04:29 | Обновлено 13 апреля 2026, 04:33
61
0

ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча

Килиан Мбаппе снова насладился вечером с Эстер Экспосито

13 апреля 2026, 04:29 | Обновлено 13 апреля 2026, 04:33
61
0
ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча
Instagram. Эстер Экспосито и Килиан Мбаппе

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе снова оказался в центре внимания – и не только из-за футбола.

После ничьей с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу» (1:1), которая серьезно осложнила шансы мадридцев в чемпионской гонке, француза заметили в одном из ресторанов Мадрида в компании актрисы Эстер Экспосито.

Это уже не первое появление пары вместе. Ранее их видели во время совместной поездки по городу, а теперь – за ужином после непростого матча.

На поле Мбаппе провел очередную неоднозначную игру: не отметился результативными действиями, а также оказался в центре спорного эпизода с возможным пенальти. После столкновения в штрафной он даже получил рассечение.

Однако за пределами стадиона вечер для нападающего сложился гораздо лучше.

По информации источников, ужин проходил в непринужденной атмосфере – вместе с парой были и друзья. Очевидцы отмечают теплое и близкое общение между Мбаппе и Эспосито: улыбки, жесты внимания и даже поцелуи.

Несмотря на сложный период в карьере и растущую критику, похоже, что именно рядом с актрисой футболист находит эмоциональную поддержку и возможность отвлечься от давления.

видео Килиан Мбаппе lifestyle Реал Мадрид Ла Лига девушки чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем