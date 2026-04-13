ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе снова оказался в центре внимания – и не только из-за футбола.

После ничьей с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу» (1:1), которая серьезно осложнила шансы мадридцев в чемпионской гонке, француза заметили в одном из ресторанов Мадрида в компании актрисы Эстер Экспосито.

Это уже не первое появление пары вместе. Ранее их видели во время совместной поездки по городу, а теперь – за ужином после непростого матча.

На поле Мбаппе провел очередную неоднозначную игру: не отметился результативными действиями, а также оказался в центре спорного эпизода с возможным пенальти. После столкновения в штрафной он даже получил рассечение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако за пределами стадиона вечер для нападающего сложился гораздо лучше.

По информации источников, ужин проходил в непринужденной атмосфере – вместе с парой были и друзья. Очевидцы отмечают теплое и близкое общение между Мбаппе и Эспосито: улыбки, жесты внимания и даже поцелуи.

Несмотря на сложный период в карьере и растущую критику, похоже, что именно рядом с актрисой футболист находит эмоциональную поддержку и возможность отвлечься от давления.