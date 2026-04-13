ФОТО. Топ-талант Англии бросил футбол и стал звездой порно

Бывший футболист Дэнни Маунтин стал одним из самых высокооплачиваемых представителей индустрии для взрослых в Великобритании после резкой смены карьеры.

В детстве он считался большим талантом: занимался в «Саутгемптоне», привлекал интерес «Челси», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», а чемпион мира Алан Болл называл его игроком поколения. Однако в 16 лет Маунтин получил травму колена, которая разрушила его мечту о профессиональном футболе.

После реабилитации он начал обучение на столяра, но уже в 19 лет кардинально сменил путь и оказался в порноиндустрии. По его словам, на решение повлиял случай – он пришел на кастинг вместе со своей девушкой и решил попробовать себя.

Позже Маунтин переехал в Лос-Анджелес, где построил успешную карьеру, снявшись примерно в 600 фильмах и заработав более 1 миллиона фунтов. Он также работал продюсером и режиссером, а параллельно продолжал играть в футбол на любительском уровне.

Сейчас 41-летний Маунтин остается активным в индустрии, ведет соцсети и имеет черный пояс по джиу-джитсу.