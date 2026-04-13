Синнер вновь вернется на первую строчку рейтинга ATP спустя 5 месяцев

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) вновь вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

Янник обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP 1) на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

13 апреля, Синнер официально вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

После поединка итальянец сказал: «Это многое для меня значит, но при этом, рейтинг – это второстепенно. Я очень рад забрать первый трофей на грунтовом покрытии. Раньше у меня его не было. Этот трофей очень многое для меня значит».

Итальянец станет первым номером спустя пять месяцев после того, как он уступил лидерство Карлосу Алькарасу в ноябре 2025 года.

Чуть больше месяца назад, перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, Карлос опережал Янника на 3 150 очков. Однако итальянец быстро переломил ход противостояния, завоевав трофеи в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Теперь у 24-летнего теннисиста будет 13 350 очков, а у Алькараса – 13 240.

Янник начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира.