Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер вновь вернется на первую строчку рейтинга ATP спустя 5 месяцев
ATP
13 апреля 2026, 02:02 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:23
49
0

Синнер вновь вернется на первую строчку рейтинга ATP спустя 5 месяцев

Янник впервые выиграл трофей грунтового Мастерса в Монте-Карло

13 апреля 2026, 02:02 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:23
49
0
Синнер вновь вернется на первую строчку рейтинга ATP спустя 5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) вновь вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

Янник обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP 1) на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

13 апреля, Синнер официально вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

После поединка итальянец сказал: «Это многое для меня значит, но при этом, рейтинг – это второстепенно. Я очень рад забрать первый трофей на грунтовом покрытии. Раньше у меня его не было. Этот трофей очень многое для меня значит».

Итальянец станет первым номером спустя пять месяцев после того, как он уступил лидерство Карлосу Алькарасу в ноябре 2025 года.

Чуть больше месяца назад, перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, Карлос опережал Янника на 3 150 очков. Однако итальянец быстро переломил ход противостояния, завоевав трофеи в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Теперь у 24-летнего теннисиста будет 13 350 очков, а у Алькараса – 13 240.

Янник начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло рейтинг ATP
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем