Андрей КИТЕЛА: «Я думаю, что ничья – положительный результат»

Защитник львовского «Руха» Андрей Китела прокомментировал ничью в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги против ковалевского «Колоса» (1:1):

«Я думаю, что ничья — это положительный результат, если учесть, что мы пропустили первыми в конце встречи. Сейчас у нас нет легких матчей, поэтому хорошо, что удалось избежать поражения и заработать важный балл. Возможно, в некоторых моментах нам не хватает мастерства, но мы хотим компенсировать это своим желанием, поэтому очень много работаем на тренировках. Надеюсь, наши старания будут вознаграждены хорошими результатами.

Мы ожидали, что с «Колосом» будет непростая игра. Но сейчас в чемпионате такая ситуация, что каждая команда может отобрать очки у своего соперника, потому что все зависит от того, как будет складываться игра. В то же время я и команда чувствуем, что у нас есть определенная неудача. В клубе много травмированных игроков, а во время матча еще несколько футболистов получили повреждения. «Руху» очень не везет.

То, что мы забили гол и смогли сыграть вничью – это уже придаст команде положительный импульс. После зимнего перерыва «Рух» только проигрывал, хотя у нас были неплохие игры и мы создавали хорошие моменты, но нас подводила реализация. Поэтому хорошо, что команда прервала негативную серию, и я верю, что мы сможем улучшить свое положение в турнирной таблице».