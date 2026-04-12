  4. Андрей КИТЕЛА: «Я думаю, что ничья – положительный результат»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026
Защитник «Руха» прокомментировал ничью против «Колоса»

ФК Рух. Андрей Китела

Защитник львовского «Руха» Андрей Китела прокомментировал ничью в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги против ковалевского «Колоса» (1:1):

«Я думаю, что ничья — это положительный результат, если учесть, что мы пропустили первыми в конце встречи. Сейчас у нас нет легких матчей, поэтому хорошо, что удалось избежать поражения и заработать важный балл. Возможно, в некоторых моментах нам не хватает мастерства, но мы хотим компенсировать это своим желанием, поэтому очень много работаем на тренировках. Надеюсь, наши старания будут вознаграждены хорошими результатами.

Мы ожидали, что с «Колосом» будет непростая игра. Но сейчас в чемпионате такая ситуация, что каждая команда может отобрать очки у своего соперника, потому что все зависит от того, как будет складываться игра. В то же время я и команда чувствуем, что у нас есть определенная неудача. В клубе много травмированных игроков, а во время матча еще несколько футболистов получили повреждения. «Руху» очень не везет.

То, что мы забили гол и смогли сыграть вничью – это уже придаст команде положительный импульс. После зимнего перерыва «Рух» только проигрывал, хотя у нас были неплохие игры и мы создавали хорошие моменты, но нас подводила реализация. Поэтому хорошо, что команда прервала негативную серию, и я верю, что мы сможем улучшить свое положение в турнирной таблице».

По теме:
ФОТО. Как украинские клубы поздравляли фанов с Пасхой
Экс-форвард сборной Украины: «Проспер Оба может забить гол в ворота ЛНЗ»
Защитник Зари рассказал о победе над Эпицентром
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос Андрей Китела
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко
Футбол | 12 апреля 2026, 15:21 50
Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко
Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко

Колос задал несколько вопросов по арбитражу

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Футбол | 12.04.2026, 21:49
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
