Олег Дулуб: 3 причины, почему ЛНЗ обыграет Шахтер

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб уверен, что в центральном матче 23-го тура чемпионата Украины в Черкассах «Шахтер» может проиграть.

«Во-первых – фактор домашнего поля. Во-вторых – усталость «Шахтера» после поединка против АЗ в Лиге конференций. У игроков «Шахтера» был большой выброс эндорфина. Победили АЗ, увидели президента клуба Рината Ахметова. И это – всплеск эмоций, пусть и очень положительный – тоже может сыграть злую шутку с «Шахтером». И в-третьих – у команды Виталия Пономарева уже есть опыт, как побеждать прямых конкурентов в борьбе за медали в УПЛ, после того, как они играли в еврокубках, тренер знает, как использовать этот момент».

В первом круге ЛНЗ победил «Шахтер» со счетом 4:1. Три дня назад «горняки» разгромили АЗ в четвертьфинале Лиги конференций (3:0).