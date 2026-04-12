Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег Дулуб: 3 причины, почему ЛНЗ обыграет Шахтер
12 апреля 2026, 21:04 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:05
Олег Дулуб: 3 причины, почему ЛНЗ обыграет Шахтер

Олег Дулуб считает, что ЛНЗ снова может одолеть «Шахтер»

ФК ЛНЗ. Даниил Кравчук

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб уверен, что в центральном матче 23-го тура чемпионата Украины в Черкассах «Шахтер» может проиграть.

«Во-первых – фактор домашнего поля. Во-вторых – усталость «Шахтера» после поединка против АЗ в Лиге конференций. У игроков «Шахтера» был большой выброс эндорфина. Победили АЗ, увидели президента клуба Рината Ахметова. И это – всплеск эмоций, пусть и очень положительный – тоже может сыграть злую шутку с «Шахтером». И в-третьих – у команды Виталия Пономарева уже есть опыт, как побеждать прямых конкурентов в борьбе за медали в УПЛ, после того, как они играли в еврокубках, тренер знает, как использовать этот момент».

В первом круге ЛНЗ победил «Шахтер» со счетом 4:1. Три дня назад «горняки» разгромили АЗ в четвертьфинале Лиги конференций (3:0).

Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
😂😂 
5 причин, чому збірна України вдало виступить на євро 2024...
Нагадало 😂
