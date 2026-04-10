Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ, где черкасский ЛНЗ сыграет против донецкого Шахтера.

– Впереди у Шахтера матч УПЛ против основного конкурента за золотые медали – ЛНЗ. Как думаете, черкасский клуб создаст «горнякам» больше проблем, чем АЗ?

– Сложно сказать. Я вообще ни в одной из украинских команд стабильности не вижу. У Динамо не было ни одной серьезной игры, мучились с Полесьем, а затем и вовсе проиграли Карпатам. Тренеры еще из раздевалки не вышли, болельщики на стадион не пришли, а киевляне уже 0:1 дома проиграют! Это как понимать?

Если ЛНЗ обыграет Шахтер, а Шахтер потом выигрывает чемпионат, то для профессионалов это будет выглядеть так: чемпионат выиграли, но осадок остался. Именно по таким матчам видно, как выигрывается чемпионат. Плюс добавьте сюда бездарное судейство, такое чувство, что VAR делает нашему футболу только хуже. В каждом туре скандалы, – сказал Леоненко.