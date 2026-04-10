Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 13:16 |
1310
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»

Виктор поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ

10 апреля 2026, 13:16 |
1310
2 Comments
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ, где черкасский ЛНЗ сыграет против донецкого Шахтера.

– Впереди у Шахтера матч УПЛ против основного конкурента за золотые медали – ЛНЗ. Как думаете, черкасский клуб создаст «горнякам» больше проблем, чем АЗ?

– Сложно сказать. Я вообще ни в одной из украинских команд стабильности не вижу. У Динамо не было ни одной серьезной игры, мучились с Полесьем, а затем и вовсе проиграли Карпатам. Тренеры еще из раздевалки не вышли, болельщики на стадион не пришли, а киевляне уже 0:1 дома проиграют! Это как понимать?

Если ЛНЗ обыграет Шахтер, а Шахтер потом выигрывает чемпионат, то для профессионалов это будет выглядеть так: чемпионат выиграли, но осадок остался. Именно по таким матчам видно, как выигрывается чемпионат. Плюс добавьте сюда бездарное судейство, такое чувство, что VAR делает нашему футболу только хуже. В каждом туре скандалы, – сказал Леоненко.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 22 16 2 4 33 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 50
2 Шахтер Донецк 21 15 5 1 51 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 50
3 Полесье 22 13 4 5 37 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 43
4 Динамо Киев 22 12 5 5 49 - 24 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 41
5 Металлист 1925 21 9 8 4 24 - 13 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 35
6 Кривбасс 22 9 7 6 33 - 31 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 34
7 Колос Ковалевка 22 8 9 5 20 - 20 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 33
8 Заря 21 7 8 6 30 - 27 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 29
9 Карпаты Львов 22 7 8 7 30 - 26 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 29
10 Оболонь 22 6 7 9 20 - 36 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 25
11 Верес 21 5 8 8 17 - 25 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 23
12 Эпицентр 22 7 2 13 26 - 35 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 23
13 Кудровка 22 5 6 11 24 - 36 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 21
14 Рух Львов 22 6 1 15 16 - 35 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 22 2 6 14 17 - 43 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12
16 Полтава 22 2 4 16 19 - 56 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 10
Полная таблица

Виктор Леоненко Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Футбол | 10 апреля 2026, 07:49 12
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футзал | 09 апреля 2026, 18:00 0
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оба поединка состоятся 9 апреля

Футбол | 10.04.2026, 11:36
Легенда Баварии: «Он должен отказаться от участия в чемпионате мира»
Футбол | 10.04.2026, 10:51
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
Футбол | 09.04.2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Тогда Динамо поможет, обыграв ЛНЗ
АНАЛитег
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 49
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 176
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 16
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
