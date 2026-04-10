Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»
Виктор поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ
Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ, где черкасский ЛНЗ сыграет против донецкого Шахтера.
– Впереди у Шахтера матч УПЛ против основного конкурента за золотые медали – ЛНЗ. Как думаете, черкасский клуб создаст «горнякам» больше проблем, чем АЗ?
– Сложно сказать. Я вообще ни в одной из украинских команд стабильности не вижу. У Динамо не было ни одной серьезной игры, мучились с Полесьем, а затем и вовсе проиграли Карпатам. Тренеры еще из раздевалки не вышли, болельщики на стадион не пришли, а киевляне уже 0:1 дома проиграют! Это как понимать?
Если ЛНЗ обыграет Шахтер, а Шахтер потом выигрывает чемпионат, то для профессионалов это будет выглядеть так: чемпионат выиграли, но осадок остался. Именно по таким матчам видно, как выигрывается чемпионат. Плюс добавьте сюда бездарное судейство, такое чувство, что VAR делает нашему футболу только хуже. В каждом туре скандалы, – сказал Леоненко.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|50
|2
|Шахтер Донецк
|21
|15
|5
|1
|51 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|50
|3
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|43
|4
|Динамо Киев
|22
|12
|5
|5
|49 - 24
|11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 - 13
|11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|35
|6
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 - 31
|12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|34
|7
|Колос Ковалевка
|22
|8
|9
|5
|20 - 20
|10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|33
|8
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 - 27
|12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|29
|9
|Карпаты Львов
|22
|7
|8
|7
|30 - 26
|11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|29
|10
|Оболонь
|22
|6
|7
|9
|20 - 36
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|25
|11
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|23
|12
|Эпицентр
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|23
|13
|Кудровка
|22
|5
|6
|11
|24 - 36
|12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|22
|6
|1
|15
|16 - 35
|10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|22
|2
|6
|14
|17 - 43
|11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 - 56
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
