Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда

Известный журналист Виктор Вацко прокомментировал отсутствие украинского нападающего Матвея Пономаренко в матче «Динамо» (Киев) против «Металлиста 1925», который завершился поражением киевлян со счётом 0:1.

«В матче с «Карпатами», когда Пономаренко забил, но гол не засчитали, это был топовый уровень игры от центрального нападающего – уровень Левандовски, Холонда и Кейна.

Возможно, Пономаренко создавал бы больше давления на оборону «Металлиста 1925», чаще заставлял бы их ошибаться, но никаких гарантий в этом нет», – отметил журналист.