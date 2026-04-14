  4. Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда
14 апреля 2026, 07:22
1096
3

Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда

Пономаренко получил признание от Вацко

14 апреля 2026, 07:22 |
1096
3 Comments
Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Известный журналист Виктор Вацко прокомментировал отсутствие украинского нападающего Матвея Пономаренко в матче «Динамо» (Киев) против «Металлиста 1925», который завершился поражением киевлян со счётом 0:1.

«В матче с «Карпатами», когда Пономаренко забил, но гол не засчитали, это был топовый уровень игры от центрального нападающего – уровень Левандовски, Холонда и Кейна.

Возможно, Пономаренко создавал бы больше давления на оборону «Металлиста 1925», чаще заставлял бы их ошибаться, но никаких гарантий в этом нет», – отметил журналист.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Виктор Вацко Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Якби в роті виросли гриби, то в ліс би не ходили!!!! Вацко хай би в Київ Кейна привіз або Холанда, тоді б побачили що небудь, а так одні припущення.
Та , беріть вище, Мессі чи Роналду відпочивають. Як же наші горе експерти превозносять наших "зірок", а потім вболівальники постійно розчаровуються.
Хороший гравець, але схоже, що понти беруть у нього гору. Мало того, що розсікає на Бентлі(взагалі не розумію навіщо такий апарат в його віці), та ще й робить та публікує відео порушення правил на якому розганяється до 245км. 
