ВИДЕО. Костышин зажигает в США: украинец снова забил в местной лиге
Денис записав в актив другий гол за «АК Бойсе»
12 апреля украинский футболист Денис Костышин отметился вторым голом в составе американского клуба «АК Бойсе».
Костышин-младший забил в четвертом туре USL в ворота «АВ Альта», открыв счет на 14-й минуте.
Усилия Дениса не принесли положительного результата – «АК Бойсе» упустил преимущество и не сумел одержать победу (2:2).
После четырех сыгранных матчей команда украинца находится в середине таблицы: 10 место и шесть набранных очков.
Напомним, первый мяч за американский клуб Денис забил в дебютном матче.
USL. 12 апреля
«АВ Альта» – «АК Бойсе» – 2:2
Голы: Аумайш, 23, Дедюн, 79 – Костышин, 14, Мун, 59
Видео голов и обзор матча:
