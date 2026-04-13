  ВИДЕО. Костышин зажигает в США: украинец снова забил в местной лиге
13 апреля 2026, 03:42 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:45
ВИДЕО. Костышин зажигает в США: украинец снова забил в местной лиге

Денис записав в актив другий гол за «АК Бойсе»

Instagram. Денис Костышин

12 апреля украинский футболист Денис Костышин отметился вторым голом в составе американского клуба «АК Бойсе».

Костышин-младший забил в четвертом туре USL в ворота «АВ Альта», открыв счет на 14-й минуте.

Усилия Дениса не принесли положительного результата – «АК Бойсе» упустил преимущество и не сумел одержать победу (2:2).

После четырех сыгранных матчей команда украинца находится в середине таблицы: 10 место и шесть набранных очков.

Напомним, первый мяч за американский клуб Денис забил в дебютном матче.

USL. 12 апреля

«АВ Альта» – «АК Бойсе» – 2:2

Голы: Аумайш, 23, Дедюн, 79 – Костышин, 14, Мун, 59

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
