Роналду написал мотивационные слова после забитого 968-го гола в карьере
Криштиану поддержал партнеров из «Аль-Насра»
Легендарный форвард Криштиану Роналду отреагировал на очередную победу «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии.
Команда вместе с португальцем на выезде обыграла «Аль-Охдуд» (2:0), а сам Криштиану довел количество голов в карьере до отметки 968, открыв счет в матче на 15-й минуте.
«Ещё один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на том, чего мы хотим. Спасибо болельщикам за то, что всегда с нами», – написал Криштиану.
Another step forward. Together as one, focused on what we want. Thank you to the fans for always being with us. 🟡🔵 pic.twitter.com/4gvLmRoRq3— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 11, 2026
