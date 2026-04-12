Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил свой 4-й гол в Серии А в 2026 году.

В этот раз это произошло в матче 32-го тура против Сассуолло.

По количеству забитых мячей среди украинских футболистов в топ-10 европейских чемпионатах в текущем календарном году Малиновский догнал Артема Степанова из Утрехта (также 4).

Больше полузащитника Дженоа забил в 2026 году только Владислав Ванат из Жироны (6).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

6 – Владислав Ванат (Жирона)

4 – Артем Степанов (Утрехт)

4 – Руслан Малиновский (Дженоа)

2 – Виктор Цыганков (Жирона)

1 – Артем Довбик (Рома)

1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

1 – Александр Зубков (Трабзонспор)