  4. Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году
Италия
12 апреля 2026, 14:20 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:28
Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году

Вспомним всех украинских футболистов, забивших голы в текущем календарном году

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил свой 4-й гол в Серии А в 2026 году.

В этот раз это произошло в матче 32-го тура против Сассуолло.

По количеству забитых мячей среди украинских футболистов в топ-10 европейских чемпионатах в текущем календарном году Малиновский догнал Артема Степанова из Утрехта (также 4).

Больше полузащитника Дженоа забил в 2026 году только Владислав Ванат из Жироны (6).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

6 – Владислав Ванат (Жирона)
4 – Артем Степанов (Утрехт)
4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
2 – Виктор Цыганков (Жирона)
1 – Артем Довбик (Рома)
1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
1 – Александр Зубков (Трабзонспор)

Сергей Турчак
