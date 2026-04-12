Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году
Вспомним всех украинских футболистов, забивших голы в текущем календарном году
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил свой 4-й гол в Серии А в 2026 году.
В этот раз это произошло в матче 32-го тура против Сассуолло.
По количеству забитых мячей среди украинских футболистов в топ-10 европейских чемпионатах в текущем календарном году Малиновский догнал Артема Степанова из Утрехта (также 4).
Больше полузащитника Дженоа забил в 2026 году только Владислав Ванат из Жироны (6).
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
6 – Владислав Ванат (Жирона)
4 – Артем Степанов (Утрехт)
4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
2 – Виктор Цыганков (Жирона)
1 – Артем Довбик (Рома)
1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
