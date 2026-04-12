МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал в эфире Football Hub поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в рамках 23-го тура УПЛ.

– Конечно, обидно, что проиграли. Но не всегда команда, которая доминирует, выигрывает в футболе. Так и получилось сегодня. Да, в первом тайме полностью держали инициативу в своих руках, да и даже во втором тайме до пропущенного мяча игра была под нашим контролем. Соперник, кажется, забил первым ударом по воротам. Стандарт, какая-то суматоха, отскок – вы сами все видели. Так что имеем то, что имеем.

Пропущенный гол? Я не увидел полностью эпизод, поскольку все происходило у меня за спиной. Отскок, мяч туда-сюда летал, прилетел на ногу их игроку, который не находился в положении вне игры, и он реализовал момент. Конечно, обидно, что так получилось – повторюсь, не всегда команды, которые доминируют, выигрывают матчи.

Мое функциональное состояние после травмы? Несколько дней я тренировался в общей группе, готовился к сегодняшней игре. Можно сказать, полностью восстановился после неприятной травмы. Было физически нелегко, но я был готов к этому, понимал, что после подобных травм не всегда матчи складываются легко. Сейчас могу сказать, что готов помогать команде добиваться положительного результата.