Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 13:58 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:12
54
0

МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»

Защитник киевского клуба прокомментировал поражение от Металлиста 1925

12 апреля 2026, 13:58 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:12
54
0
МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал в эфире Football Hub поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в рамках 23-го тура УПЛ.

– Конечно, обидно, что проиграли. Но не всегда команда, которая доминирует, выигрывает в футболе. Так и получилось сегодня. Да, в первом тайме полностью держали инициативу в своих руках, да и даже во втором тайме до пропущенного мяча игра была под нашим контролем. Соперник, кажется, забил первым ударом по воротам. Стандарт, какая-то суматоха, отскок – вы сами все видели. Так что имеем то, что имеем.

Пропущенный гол? Я не увидел полностью эпизод, поскольку все происходило у меня за спиной. Отскок, мяч туда-сюда летал, прилетел на ногу их игроку, который не находился в положении вне игры, и он реализовал момент. Конечно, обидно, что так получилось – повторюсь, не всегда команды, которые доминируют, выигрывают матчи.

Мое функциональное состояние после травмы? Несколько дней я тренировался в общей группе, готовился к сегодняшней игре. Можно сказать, полностью восстановился после неприятной травмы. Было физически нелегко, но я был готов к этому, понимал, что после подобных травм не всегда матчи складываются легко. Сейчас могу сказать, что готов помогать команде добиваться положительного результата.

По теме:
Кудровка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Эпицентр
Заря – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Тарас Михавко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12 апреля 2026, 01:00 43
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова

Бывший чемпион мира успешно возобновил карьеру после поражения от украинца Александра Усика

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана

Буковина – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Футбол | 12.04.2026, 13:03
Буковина – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Буковина – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Футбол | 12.04.2026, 08:32
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 9
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 41
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем