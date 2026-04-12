Атлетик Бильбао

  4. Атлетик – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
12 апреля 2026, 12:07 | Обновлено 12 апреля 2026, 13:12
12 апреля на Сан-Мамес пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Вильярреалом.

Команда когда-то воспитала Вальверде как футболиста. И тот не раз возвращался в нее уже как наставник. Но именно нынешняя его каденция в Бильбао стало наиболее успешной. Особняком стоит завоевание кубка в 2024-м году. Но и потом был сезон с полуфиналом Лиги Европы и четвертым местом в Примере.

Сейчас же Эрнесто дорабатывает последние месяцы - публично объявлено, что он покинет басков летом. Очевидно, что это реакция на результаты нынешнего сезона, когда и в Лиге чемпионов возвращение не задалось - не вышли из группы, и в Примере пошел очень уж резкий спад. С учетом 0-2 с Хетафе в прошлом туре Уильямс и компания уже упали на одиннадцатую позицию. Последним шансом спасти год был кубок, но и там в полуфинале уступили соседнему Реалу Сосьедад.

Клуб год назад был соседом по турнирной таблице с Атлетиком, набрав столько же очков. И, также вернувшись в Лигу чемпионов, он провалился даже больше: только проигрывал всем подряд, и лишь с пребывающим на спаде Ювентусом дома вырвал ничью. Не задержались футболисты и в кубке - с ним попрощались еще в 2025-м году.

Но все это Марселино с подопечными сейчас с лихвой перекрывает в Примере. Там сейчас удается занимать аж третье место, опережая минимально, 58 очков против 57, Атлетико. Отрыв мог бы быть даже больше, но в крайнем туре была осечка: в понедельник Жирона, даже очень быстро оставшись без серьезно травмировавшегося Ваната, ухитрилась победить 1:0.

В двух предыдущих сезонах было по победе басков и ничьей. Но в сентябре на Керамике хозяева наконец-то оформили победу за счет единственного гола Молейро на 77-й минуте.

Букмекерские конторы считают, что подопечные Вальверде могут взять реванш за осеннюю неудачу. Но гости выглядят сейчас просто лучше и имеют турнирную мотивацию - уж не проиграть им по силам (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua: Вильярреал не проиграет 1.62.

По теме:
Левый Берег – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Парма – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
