Атлетик Бильбао

12 апреля на Сан-Мамес пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда когда-то воспитала Вальверде как футболиста. И тот не раз возвращался в нее уже как наставник. Но именно нынешняя его каденция в Бильбао стало наиболее успешной. Особняком стоит завоевание кубка в 2024-м году. Но и потом был сезон с полуфиналом Лиги Европы и четвертым местом в Примере.

Сейчас же Эрнесто дорабатывает последние месяцы - публично объявлено, что он покинет басков летом. Очевидно, что это реакция на результаты нынешнего сезона, когда и в Лиге чемпионов возвращение не задалось - не вышли из группы, и в Примере пошел очень уж резкий спад. С учетом 0-2 с Хетафе в прошлом туре Уильямс и компания уже упали на одиннадцатую позицию. Последним шансом спасти год был кубок, но и там в полуфинале уступили соседнему Реалу Сосьедад.

Вильярреал

Клуб год назад был соседом по турнирной таблице с Атлетиком, набрав столько же очков. И, также вернувшись в Лигу чемпионов, он провалился даже больше: только проигрывал всем подряд, и лишь с пребывающим на спаде Ювентусом дома вырвал ничью. Не задержались футболисты и в кубке - с ним попрощались еще в 2025-м году.

Но все это Марселино с подопечными сейчас с лихвой перекрывает в Примере. Там сейчас удается занимать аж третье место, опережая минимально, 58 очков против 57, Атлетико. Отрыв мог бы быть даже больше, но в крайнем туре была осечка: в понедельник Жирона, даже очень быстро оставшись без серьезно травмировавшегося Ваната, ухитрилась победить 1:0.

Статистика личных встреч

В двух предыдущих сезонах было по победе басков и ничьей. Но в сентябре на Керамике хозяева наконец-то оформили победу за счет единственного гола Молейро на 77-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Вальверде могут взять реванш за осеннюю неудачу. Но гости выглядят сейчас просто лучше и имеют турнирную мотивацию - уж не проиграть им по силам (коэффициент - 1,62).

