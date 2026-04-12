12 апреля на Балаидос пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Сельта

Команда играет под руководством Хиральдеса вот уже чуть более двух лет. Приходя исправлять то, что наворотил в Виго Бенитес, в позапрошлом сезоне, он уже 2024/2025 закончил на седьмом месте. Это позволило вернуться в Лигу Европы. И там испанцы не ударили лицом в грязь, сумев дойти до четвертьфинального раунда. Правда, в нем первый поединок с Фрайбургом сложился неудачно, но в следующий четверг немцев принимать дома.

Как правило, участие в еврокубках аукается не привыкшим к этому клубам на внутренней арене - более того, такой опыт был и у этого клуба. Но сейчас, тяжело начав новый розыгрыш Примеры, постепенно футболисты набрали обороты. Вплоть до того, что, выиграв 3-2 в прошлом туре на поле Валенсии, уже сократили отставание от Бетиса, идущего пятым, до одного очка.

Овьедо

Клуб очень долго не играл в Ла Лиге. Но, с другой стороны, мог вернуться туда еще в 2024-м году. Тогда не вышло: запрыгнув в последний момент в топ-6, футболисты не были безнадежны в плей-офф, но все же потерпели в нем поражение. Впрочем, возможно, тот опыт позволил сделать следующую попытку успешной: тогда выиграли стыковые матчи.

Вот только непосредственно в Примере новичок ничем не удивил - как и ожидалось, он продемонстрировал самую скромную статистику и до сих пор находится на дне турнирной таблицы. Но, с другой стороны, в трех крайних турах у новичка две победы. Еще в марте он оформил 1:0 с Валенсией, а после возобновления сезона повторил это же и с Севильей, испортив таким образом дебют новому главному тренеру соперников, Луису Гарсии.

Статистика личных встреч

Клубы на стыке веков чередовали домашние победы. Снова сыграв через четверть столетия, в декабре они оформили нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы тут не ждут интриги. Ставим на то, что более сильные хозяева смогут добиться победы (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua: Победа Сельты за 1.72.