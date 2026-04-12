  4. Мальорка – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Мальорка
12.04.2026 17:15
Райо Вальекано
Мальорка – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 12 апреля в 17:15 по Киеву

12 апреля на Сон Моиш пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Мальорка

Команда не так давно была откровенным лифтом между дивизионами. И от очередного падения в Сегунду ее спас Агирре, и уже через год с небольшим сыграл в финале кубка. Да, после этого мексиканец уехал тренировать свою национальную сборную, но вроде бы ему подобрали интересную замену, Аррасате, толково поработавшего в Осасуне. И в прошлом сезоне с ним получилось закончить в топ-10 с демонстрацией претензий на еврокубки.

Но в новой темпораде у Ягобы не получалось, и в итоге его сменили на Демикелиса. У того тоже бывают неудачи, среди которых выделяется 1:2 с Эльче. Но в целом с Мартиным футболисты явно прибавили: в марте после выездной ничьей с Осасуной обыграли Эспаньол, а в прошлом туре была громкая сенсация: аутсайдер, забив пару голов Лунину, победила и Реал.

Райо Вальекано

Клуб сейчас получает уникальный опыт. Да, в прошлом сезоне ему повезло занять восьмое место в итоговой таблице Примеры. Но, получив таким образом пропуск в Лигу конференций, там испанцы проявили себя максимально хорошо: стартовав с летних матчей квалификации с Неманом, уже дошли до четвертьфинала. И там сделали громадный шаг к участию в плей-офф: в первом, домашнем поединке разгромили АЕК из Афин 3:0.

При этом на внутренней арене не обошлось без спада. Одно время была угроза и вовсе скатиться в зону вылета. Но, взяв ряд побед, в том числе в прошлом туре над Эльче, скромная мадридская команда нарастила отрыв от тройки аутсайдеров. Хотя, конечно, парочка побед точно ей еще не помешала бы.

Статистика личных встреч

У Мальорки был прекрасный отрезок в очных противостояниях: пять побед и пара ничьих. Но в январе она уступила в Мадриде 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать реванша островитян дома. Но и гости могут удивить, так что возьмем ставку на тотал больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua: Тотал больше 2.0 за 1.64

По теме:
Сельта – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лион – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мальорка Райо Вальекано Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 10
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11.04.2026, 17:30
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Футбол | 12.04.2026, 13:23
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Футбол | 12.04.2026, 16:12
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 52
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
