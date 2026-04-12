12 апреля на Сон Моиш пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Мальорка

Команда не так давно была откровенным лифтом между дивизионами. И от очередного падения в Сегунду ее спас Агирре, и уже через год с небольшим сыграл в финале кубка. Да, после этого мексиканец уехал тренировать свою национальную сборную, но вроде бы ему подобрали интересную замену, Аррасате, толково поработавшего в Осасуне. И в прошлом сезоне с ним получилось закончить в топ-10 с демонстрацией претензий на еврокубки.

Но в новой темпораде у Ягобы не получалось, и в итоге его сменили на Демикелиса. У того тоже бывают неудачи, среди которых выделяется 1:2 с Эльче. Но в целом с Мартиным футболисты явно прибавили: в марте после выездной ничьей с Осасуной обыграли Эспаньол, а в прошлом туре была громкая сенсация: аутсайдер, забив пару голов Лунину, победила и Реал.

Райо Вальекано

Клуб сейчас получает уникальный опыт. Да, в прошлом сезоне ему повезло занять восьмое место в итоговой таблице Примеры. Но, получив таким образом пропуск в Лигу конференций, там испанцы проявили себя максимально хорошо: стартовав с летних матчей квалификации с Неманом, уже дошли до четвертьфинала. И там сделали громадный шаг к участию в плей-офф: в первом, домашнем поединке разгромили АЕК из Афин 3:0.

При этом на внутренней арене не обошлось без спада. Одно время была угроза и вовсе скатиться в зону вылета. Но, взяв ряд побед, в том числе в прошлом туре над Эльче, скромная мадридская команда нарастила отрыв от тройки аутсайдеров. Хотя, конечно, парочка побед точно ей еще не помешала бы.

Статистика личных встреч

У Мальорки был прекрасный отрезок в очных противостояниях: пять побед и пара ничьих. Но в январе она уступила в Мадриде 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать реванша островитян дома. Но и гости могут удивить, так что возьмем ставку на тотал больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,64).

