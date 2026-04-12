Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Кривбасс

12 апреля в рамках поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Кудровкой» и криворожским «Кривбассом».

Примет матч стадион «Аванград» в городе Ровно. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

«Кудровка» с 21 очком занимает 13-е место турнирной таблицы. В активе «Кривбасса» 34 пункта, команда идет на шестой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

