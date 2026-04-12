Коуч Оболони: «Мы допустили ошибки и эти ошибки стали результативными»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после поражения своей команды от ровенского Вереса (0:2) в матче 23 тура УПЛ.

– Ошибки сыграли сегодня ключевую роль в определении победителя. Мы допустили ошибки, и эти ошибки стали результативными.

Принимаем этот результат и поздравляем соперника с победой. Как объяснить эти ошибки? Нужно подробно анализировать игру, разговаривать с командой. Только после этого можно делать какие-то выводы.

Относительно замен мы просто пытались освежить игру. Это касается и вопроса о том, почему замены нас не усилили.

Да, сегодняшняя игра в нашем исполнении очень отличалась от матча против Зари. Нам не хватало остроты впереди. Мы настраивались, изучали соперника. Но случилось, как случилось. Ошибались. Будем анализировать причины этих ошибок, – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных балла после 22 сыгранных матчей.