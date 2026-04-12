ФОТО. «Почему в Шахтере так много бразильцев?»: известный футбольный блогер

«Вскоре после того, как «Шахтер» повел в два мяча в четвертьфинале Лиги конференций против АЗ Алкмар, в соцсетях вновь заговорили о трансферной политике украинского клуба» – пишет издание Sportbible.

«Что с «Шахтером» и подписанием исключительно бразильцев?» – написал блогер Нил Гарднер с канала Neal Talks Football. «Кто-нибудь может объяснить эту связь?».

В матче главный тренер Арда Туран выпустил в старте сразу семерых бразильцев, среди которых был перспективный форвард Аллисон Сантана. Также сыграл Исаки Силва, которым ранее интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Еще один бразилец, Эгиналдо, выступающий за сборную U-20 и находящийся на радарах «Ромы» и «Атлетико» Мадрид, вышел на замену.

Это уже давняя стратегия «Шахтера». По данным ESPN, клуб подписал 47 бразильцев, которые с 2002 года забили более 1000 голов.

Нынешнее поколение хорошо понимает эту платформу. Через «Шахтер» в свое время прошли такие игроки, как Виллиан, Фернандиньо, Фред и Михаил Мудрик, которые затем перешли в топ-клубы.

Идея приглашать молодых бразильцев часто связывается с президентом клуба Ринатом Ахметовым, который всегда восхищался стилем игры этой страны. Большую роль также сыграл покойный тренер Мирча Луческу, развивавший модель выращивания талантов с последующей продажей.

«Это работает и сегодня: игроки получают время на развитие и не обязаны сразу давать результат», – отмечают фанаты.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин объяснил, почему бразильцы выбирают «Шахтер»:

«Они понимают, что здесь мы создаем уникальную платформу для развития и выхода на топ-уровень в Европе. Они видят примеры – тот же Кевин. Даже несмотря на войну, они готовы рисковать, чтобы сделать шаг в большой футбол».

По словам Палкина, клуб тратит много времени на переговоры, объясняя игрокам вопросы безопасности и условия жизни.

«Лучше всего их убеждают сами футболисты, которые уже играют здесь», – добавил он.