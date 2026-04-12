ФОТО. Потерял за матч почти 6 кг: Халк шокировал фанатов
Халк отпахал матч на 200%
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал героем нового вирусного поста в соцсетях.
Согласно опубликованным данным, футболист весил 97,7 кг перед матчем, а уже после финального свистка его вес составил 91,9 кг. Такая разница буквально шокировала болельщиков.
Фанаты активно комментируют: «Как это возможно?», «Невероятная нагрузка», «Вот это уровень физики», – пишут пользователи.
Вероятно, такое изменение связано с потерей жидкости во время интенсивного матча, что еще раз подчеркивает, насколько изнурительным является футбол даже для топ-игроков.
Халк в очередной раз доказывает, что остается настоящим атлетом, несмотря на то, что ему уже 39 лет.
🚨🤯 Hulk lost nearly 6 kilos after completing 90 minutes in the scorching morning heat during the Campeonato Mineiro match between Tombense and Atlético Mineiro.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 11, 2026
— Before the match: 97.7 kg
— After the match: 91.9 kg
The club itself confirmed the figures.
Absolute madness!… pic.twitter.com/poXJP2sLj6
