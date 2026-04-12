ФОТО. Потерял за матч почти 6 кг: Халк шокировал фанатов

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал героем нового вирусного поста в соцсетях.

Согласно опубликованным данным, футболист весил 97,7 кг перед матчем, а уже после финального свистка его вес составил 91,9 кг. Такая разница буквально шокировала болельщиков.

Фанаты активно комментируют: «Как это возможно?», «Невероятная нагрузка», «Вот это уровень физики», – пишут пользователи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вероятно, такое изменение связано с потерей жидкости во время интенсивного матча, что еще раз подчеркивает, насколько изнурительным является футбол даже для топ-игроков.

Халк в очередной раз доказывает, что остается настоящим атлетом, несмотря на то, что ему уже 39 лет.