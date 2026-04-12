  4. ФОТО. Потерял за матч почти 6 кг: Халк шокировал фанатов
12 апреля 2026, 01:39 | Обновлено 12 апреля 2026, 01:42
ФОТО. Потерял за матч почти 6 кг: Халк шокировал фанатов

Халк отпахал матч на 200%

Instagram. Халк

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал героем нового вирусного поста в соцсетях.

Согласно опубликованным данным, футболист весил 97,7 кг перед матчем, а уже после финального свистка его вес составил 91,9 кг. Такая разница буквально шокировала болельщиков.

Фанаты активно комментируют: «Как это возможно?», «Невероятная нагрузка», «Вот это уровень физики», – пишут пользователи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вероятно, такое изменение связано с потерей жидкости во время интенсивного матча, что еще раз подчеркивает, насколько изнурительным является футбол даже для топ-игроков.

Халк в очередной раз доказывает, что остается настоящим атлетом, несмотря на то, что ему уже 39 лет.

Максим Лапченко Источник: Topskills Sports UK
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
У тренера обнаружили лейкоз

Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Потеря очков команды Артеты

У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
