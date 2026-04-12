ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Дэвид Бекхэм любит ходить в тренажерный зал
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм снова стал темой обсуждений в соцсетях – на этот раз из-за своей физической формы.
50-летний экс-игрок поделился новым фото, на котором продемонстрировал идеальный пресс из шести кубиков. Снимок быстро разлетелся по сети и собрал более 150 тысяч лайков и более 1000 комментариев.
Фанаты не скрывают восхищения: «Невероятная форма», «Как тебе это удается в 50?», «Это просто космос», – пишут пользователи.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Не осталась в стороне и жена футболиста, Виктория Бекхэм, которая написала в комментариях: «Кто-то был в зале!».
Бекхэм в очередной раз доказывает, что даже после завершения карьеры можно оставаться в топовой форме и вдохновлять миллионы своим внешним видом и дисциплиной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ева Мурати порадовала новым эффектным образом
Киевский клуб вспомнил матч с Металлистом 1925