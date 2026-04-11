После приговора суда легендарный экс-игрок Динамо собрался в церковь

Как уже сообщалось, судебная эпопея экс-игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Ивана Яремчука, связанная с конфликтной ситуацией с менеджером казино в Праге, завершилась. О ее последствиях и нынешних делах представитель звездного состава команды Валерия Лобановского рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Суд уже был. Заочно, – сказал Яремчук. – Его вердикт был таким: полгода условно и два года запрета посещать Чехию.

– Как отреагировали на этот приговор?

– Нормально. А что делать?

– Ожидали худшего?

– Нет-нет-нет. Худшего не ожидал, ведь мне сказали, что все должно быть нормально. Так и вышло. Единственное, что меня расстроило, так это табу на въезд в Чехию. Там ведь у меня живут родственники и друзья. И город хороший, и люди в нем хорошие – я с ними общался.

– Где находитесь сейчас? Что в планах?

– В Бельгии. Настроение нормальное. Сегодня вот собрался в церковь – там начнется вечерняя служба, которая будет до утра. А на следующей неделе хочу съездить в Нидерланды на ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором наш «Шахтер» будет играть с АЗ. Расстояние до Алкмаара – 250 км.