Футболист Оболони узнал о рождении сына в день матча УПЛ

Защитник «Оболони» Евгений Шевченко не поехал на выездной матч 23-го тура УПЛ против «Вереса» по уважительной причине.

Накануне поединка на стадионе «Авангард» в семье Шевченко произошло пополнение: Евгений вместе с супругой Юлией стали родителями мальчика.

Киевский клуб мгновенно отреагировал на радостное событие, пожелав новорожденному здоровья и всех благ.

«Поздравляем вас с этим светлым и трогательным моментом в жизни.

Пусть малыш растет здоровым, счастливым и окруженным любовью, а в доме всегда царят тепло, уют и смех.

Желаем семье крепкого здоровья, радости каждого дня и безграничного счастья в новой роли родителей.

Добро пожаловать в мир, маленький чемпион», – написала пресс-служба «Оболони».

В этом сезоне защитник провел 21 поединок за «Оболонь», отдав две результативные передачи.