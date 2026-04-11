Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ

11 апреля в 32-м туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Брентфордом» и «Эвертоном», который завершился результативной ничьей – 2:2.

Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Brentford Community Stadium». В составе хозяев полный матч отыграл Егор Ярмолюк, тогда как за гостей традиционно выступил Виталий Миколенко. Украинцы получили оценки 6,9 и 6,8 соответственно.

Лучшим игроком встречи стал нападающий «Брентфорда» Игорь Тьяго, который оформил дубль, получил оценку 8,0 и установил историческое достижение – стал первым бразильцем с 20+ голами за сезон в АПЛ.

Оценки матча Брентфорд – Эвертон