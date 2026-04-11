МИХАВКО: «Стандарт какой-то, сумбур, отскок»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко дал комментарий после поражения от «Металлиста 1925».

– Предыдущий матч ты смотрел с трибун и восстанавливался после травмы. Сегодня снова минимальное поражение, но команда полноценно доминировала в первом тайме, ты много двигался с мячом. Только реализации сегодня не хватило?

– Не знаю, что сказать. Конечно, досадно проигрывать. Не всегда доминирующая команда выигрывает матч. Так получилось и сегодня. Да, в первом тайме полностью держали инициативу в своих руках. Да даже и во втором до пропущенного гола.

– Это был первый удар в створ у «Металлиста»…

– Если не ошибаюсь, да. Стандарт какой-то, сумбур, отскок. Одним словом, вы сами все видели, имеем, что имеем.

– Матей Кенджорек ничего не говорил после матча? Он специализируется на стандартах и ​​очень расстроился. После стандарта был рикошет, толчея, что там произошло?

– Я не увидел полностью, потому что сзади меня это происходило. Да, отскок, туда-сюда, мяч отскочил на ногу их игроку, который был в убойной позиции. Он реализовал. Конечно, досадно, здесь не о чем говорить.

– Ты сегодня отыграл поединок. Уже гораздо лучше себя чувствуешь. Готов набирать обороты и по максимуму помогать команде?

– Да, конечно, я уже тренировался несколько дней в общей группе, готовился к этой игре, восстановился после неприятной травмы. Было физически нелегко, конечно, но я был к этому готов, понимал, что не всегда первые матчи после травмы получаются легкими. Готов помогать, будем стараться в дальнейшем добывать положительный результат.