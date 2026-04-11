Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Штутгарте. С кем сыграет Свитолина?
WTA
11 апреля 2026, 17:55 |
964
1

Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Штутгарте. С кем сыграет Свитолина?

Элина, посеянная под четвертым номером, стартует на пятисотнике со второго раунда

11 апреля 2026, 17:55 |
964
1 Comments
Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Штутгарте. С кем сыграет Свитолина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Украину на пятисотнике в Германии представит первая ракетка страны – Элина Свитолина (WTA 7).

Свитолина стартует со второго раунда. Ее первая соперница определится в поединке Ева Лис (Германия, WTA 75) – Паула Бадоса (Испания, WTA 102).

В четвертьфинале у Элины возможны: Екатерина Александрова [8] – квалифайер, Чжан Шуай – Линда Носкова.

Матчи основной сетки в Штутгарте стартуют с 13 апреля. Действующей чемпионкой является Алена Остапенко.

Сетка турнира WTA 500 в Штутгарте

По теме:
WTA Штутгарт Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Достатньо робоча сітка. Александрова по результатам не вражає. Носкова тільки з харду вийшла. До фіналу неприємні матчі можуть бути з Муховою/Гофф , але це значно краще за Свьонтек на ґрунті та Рибакіну. Проблема лиш в тому , що Еліна зазвичай провалюється пʼятисотки , але то вже подивимося.
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем