Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Штутгарте. С кем сыграет Свитолина?
Элина, посеянная под четвертым номером, стартует на пятисотнике со второго раунда
11 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Украину на пятисотнике в Германии представит первая ракетка страны – Элина Свитолина (WTA 7).
Свитолина стартует со второго раунда. Ее первая соперница определится в поединке Ева Лис (Германия, WTA 75) – Паула Бадоса (Испания, WTA 102).
В четвертьфинале у Элины возможны: Екатерина Александрова [8] – квалифайер, Чжан Шуай – Линда Носкова.
Матчи основной сетки в Штутгарте стартуют с 13 апреля. Действующей чемпионкой является Алена Остапенко.
Сетка турнира WTA 500 в Штутгарте
