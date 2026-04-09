Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который стартует на следующей неделе.

«Нейтралка» сослалась на травму, которую получила на тысячнике в Майами. Соболенко в основной сетке пятисотника заменит полька Магдалена Френх.

Украину в Штутгарте представит Элина Свитолина. В квалификацию заявлена Даяна Ястремская.

Действующей чемпионкой соревнований является Алена Остапенко, которая в прошлому году в финале переиграла Соболенко со счетом 6:4, 6:1.

Матчи основной сетки Штутгарта стартуют 13 апреля.