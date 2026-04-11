Киевское «Динамо» не реализовало выгодный момент в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Бело-синие» при ничейном результате на «Центральном стадионе» в Житомире получили отличную возможность открыть счет на 60-й минуте.

Назар Волошин нанес неудобный удар для голкипера «Металлиста 1925» Даниила Варакуты: тот отбил мяч перед собой, оставив ворота пустыми.

На добивании оказался Николай Михайленко, однако успешно завершить атаку ему не удалось – удар вышел неточным и пролетел выше ворот.

ФОТО. Пустые ворота: как игрок Динамо не забил Металлисту 1925