ФОТО. Пустые ворота: как игрок Динамо не забил Металлисту 1925
Мяч предательски не влетел в сетку
Киевское «Динамо» не реализовало выгодный момент в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
«Бело-синие» при ничейном результате на «Центральном стадионе» в Житомире получили отличную возможность открыть счет на 60-й минуте.
Назар Волошин нанес неудобный удар для голкипера «Металлиста 1925» Даниила Варакуты: тот отбил мяч перед собой, оставив ворота пустыми.
На добивании оказался Николай Михайленко, однако успешно завершить атаку ему не удалось – удар вышел неточным и пролетел выше ворот.
