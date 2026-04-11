Динамо потеряло футболиста перед матчем Премьер-лиги против Металлиста 1925

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов был вынужден пропустить матч 23-го тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

Накануне поединка в Житомире 27-летний футболист почувствовал дискомфорт в колене, поэтому и не поехал с командой на важную игру, которая стартовала 11 апреля в 15:30.

В нынешнем сезоне Попов провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. В предыдущем поединке против львовских «Карпат» (0:1) защитник вышел в стартовом составе и сыграл 90 минут.

Из-за травмы Попова главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк доверил место на поле 20-летнему Тарасу Михавко и 25-летнему Кристиану Биловару.

После 22-х сыгранных туров «Динамо» разместилось на четвертой позиции, набрав 41 балл. Киевский клуб имел серию из семи побед подряд, которая прервалась в игре с «Карпатами».