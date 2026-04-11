Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо потеряло футболиста перед матчем Премьер-лиги против Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 16:51 |
1216
0

Динамо потеряло футболиста перед матчем Премьер-лиги против Металлиста 1925

Денис Попов почувствовал дискомфорт в колене накануне поединка 23-го тура чемпионата Украины

11 апреля 2026, 16:51 |
1216
0
Динамо потеряло футболиста перед матчем Премьер-лиги против Металлиста 1925
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов был вынужден пропустить матч 23-го тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

Накануне поединка в Житомире 27-летний футболист почувствовал дискомфорт в колене, поэтому и не поехал с командой на важную игру, которая стартовала 11 апреля в 15:30.

В нынешнем сезоне Попов провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. В предыдущем поединке против львовских «Карпат» (0:1) защитник вышел в стартовом составе и сыграл 90 минут.

Из-за травмы Попова главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк доверил место на поле 20-летнему Тарасу Михавко и 25-летнему Кристиану Биловару.

После 22-х сыгранных туров «Динамо» разместилось на четвертой позиции, набрав 41 балл. Киевский клуб имел серию из семи побед подряд, которая прервалась в игре с «Карпатами».

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Денис Попов травма
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем