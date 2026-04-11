Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пушечный удар. Украинец забил эффектный гол в Кубке Казахстана
Другие новости
11 апреля 2026, 16:48 | Обновлено 11 апреля 2026, 16:49
244
0

ВИДЕО. Пушечный удар. Украинец забил эффектный гол в Кубке Казахстана

Владислав Наумец и «Ордабасы» прошли в следующий раунд турнира

ФК ЛНЗ. Владислав Наумец

8 апреля украинский футболист Владислав Наумец внес вклад в победу «Ордабасы» в 1/16 финала Кубка Казахстана.

Наумец великолепным ударом в касание перебросил голкипера клуба «Академия Онтустик» и открыл счет на 12-й минуте.

Украинец положил начало успеху «Ордабасы», который в итоге обыграл соперника со счетом 4:2.

Следующим соперником «Ордабасы» в Кубке станет «Каспий» Актау.

Кубок Казахстана. 1/16 финала, 8 апреля

«Академия Онтустик» – «Ордабасы» – 2:4

Голы: Халдар, 27, Митков, 55 (автогол) – Наумец, 12, Амир, 45, 88, Астанов, 71

Видео голов и обзор матча:

Ордабасы Кубок Казахстана по футболу Владислав Наумец видео голов и обзор
Андрей Витренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем