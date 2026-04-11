ВИДЕО. Пушечный удар. Украинец забил эффектный гол в Кубке Казахстана

8 апреля украинский футболист Владислав Наумец внес вклад в победу «Ордабасы» в 1/16 финала Кубка Казахстана.

Наумец великолепным ударом в касание перебросил голкипера клуба «Академия Онтустик» и открыл счет на 12-й минуте.

Украинец положил начало успеху «Ордабасы», который в итоге обыграл соперника со счетом 4:2.

Следующим соперником «Ордабасы» в Кубке станет «Каспий» Актау.

Кубок Казахстана. 1/16 финала, 8 апреля

«Академия Онтустик» – «Ордабасы» – 2:4

Голы: Халдар, 27, Митков, 55 (автогол) – Наумец, 12, Амир, 45, 88, Астанов, 71

Видео голов и обзор матча: