  4. В Испании вынесли вердикт Цыганкову после матча против Реала с Луниным
13 апреля 2026, 00:32
В Испании вынесли вердикт Цыганкову после матча против Реала с Луниным

Встреча завершилась вничью 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в матче против «Реала», в котором выступал украинец Андрей Лунин. Матч 31-го тура Ла Лиги завершился вничью – 1:1.

Авторитетное испанское издание AS оценило игру Цыганкова в этом матче, который вышел в стартовом составе и провел весь матч.

«Цыганков периодически выпадает из игры, но стабильно давал вариант для выхода из обороны. В этом матче значительно лучше отработал в защите. На 38-й минуте продемонстрировал топовую самоотдачу, ликвидировав голевой шанс Асенсио», – отмечает издание.

По теме:
ФОТО. Как звезды украинского спорта праздновали Пасху
Ла Лига. Вильярреал закрепляется в топ-3, разгромные победы аутсайдеров
Атлетик – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Футбол | 12 апреля 2026, 12:12 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»

Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса

Стала известна оценка Малиновского за супергол в матче против Сассуолло
Футбол | 12 апреля 2026, 23:54 0
Стала известна оценка Малиновского за супергол в матче против Сассуолло
Стала известна оценка Малиновского за супергол в матче против Сассуолло

Украинец признан лучшим игроком встречи

Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 12.04.2026, 23:22
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12.04.2026, 11:11
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Популярные новости
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
