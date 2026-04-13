В Испании вынесли вердикт Цыганкову после матча против Реала с Луниным
Встреча завершилась вничью 1:1
Вингер «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в матче против «Реала», в котором выступал украинец Андрей Лунин. Матч 31-го тура Ла Лиги завершился вничью – 1:1.
Авторитетное испанское издание AS оценило игру Цыганкова в этом матче, который вышел в стартовом составе и провел весь матч.
«Цыганков периодически выпадает из игры, но стабильно давал вариант для выхода из обороны. В этом матче значительно лучше отработал в защите. На 38-й минуте продемонстрировал топовую самоотдачу, ликвидировав голевой шанс Асенсио», – отмечает издание.
