В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Жироны

Испания
11 апреля 2026, 13:21 | Обновлено 11 апреля 2026, 14:34
Голкипер сборной Украины вышел в стартовом составе «сливочных» и пропустил один гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Жирона». Королевский клуб не сумел одолеть соперника, несмотря на статус фаворита (1:1).

В стартовом составе «сливочных» на поле вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который провел всю игру, сделал 43 касания мяча, 31 точную передачу из 36 (86%), совершил 1 сейв и пропустил 1 гол.

Испанские журналисты оценили игру 27-летнего вратаря, сделав акцент на том, что в пропущенном мяче виноват не украинец, а защита мадридского клуба:

«Лунин не виноват в моменте, когда забивала «Жирона», кроме того ему пришлось сделать важный сейв в начале первого тайма, который мог закончиться пропущенным голом», – отмечает Managing Madrid.

«Он мало что мог сделать с голом – Лунин был воплощением многих фанатов «Реала», которые кричали на защиту за то, что никто не перекрыл опасный удар. В других эпизодах украинец делал то, что должен», – считают журналисты Football Espana.

Ему 27 лет ,а не 29
Класно зіграв 
