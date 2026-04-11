Клуб Украинской Премьер-лиги получил трансферный бан. Известна причина

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – получил трансферный бан от Украинской ассоциации футбола из-за несвоевременно оплаты за судейство.

По информации журналиста Игоря Бурбаса клуб из Черниговской области получил запрет на регистрацию новых футболистов до тех пор, пока не устранит проблему.

С аналогичными трудностями «Кудровка» столкнулась в январе, однако 23 февраля в клубе погасили все задолженности и до матча с луганской «Зарей» успели заявить всех футболистов.

Кроме проблем с оплатой за судейство, существуют и долги перед футболистами – в пятницу, 10 апреля, были выплачены деньги за февраль.

После 22-х туров подопечные Василия Баранова набрали 21 балл и разместились на 13-й позиции в турнирной таблице. В воскресенье, 12 апреля, «Кудровка» сыграет против криворожского «Кривбасса».