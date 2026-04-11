  4. Бартулович и Костюк назвали составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Коллаж Sport.ua. Младен Бартулович и Игорь Костюк

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 11 апреля, сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».

Наставники команд – Младен Бартулович и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Динамо» разместилось на четвертой позиции, имея в своем активе 41 пункт.

В предыдущем туре подопечные Бартуловича сыграли вничью с «Колосом» – 1:1, а «бело-синие» на выезде потерпели сенсационное поражение от львовских «Карпат» (0:1).

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк, Павлюк, Забергджа, Аревало, Баптистелла, Рашица, Итодо

Динамо: Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Герреро

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Динамо:

