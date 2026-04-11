11 апреля 2026, 00:25 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:32
ФОТО. В сети обсуждают телефон дочери Гвардиолы. Что с ним не так?

Мария Гвардиола удивила всех своим выбором

X. Пеп и Мария Гвардиола

В сети завирусился пост о дочери главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы Марии Гвардиолы, который вызвал бурную реакцию среди фанатов.

X-аккаунт Touchline обратил внимание, что она пользуется iPhone 15 Pro – моделью, которая уже не является самой новой, несмотря на то, что ее отец зарабатывает около €500 тысяч в неделю.

Эта деталь быстро разлетелась по соцсетям и стала поводом для активных обсуждений.

В комментариях фанаты делились мнениями. Один из пользователей написал: «Иногда ты просто любишь свой телефон и не хочешь его менять. Мой iPhone 13 Pro Max был лучшим – жалею, что обновился».

Другой отреагировал более резко: «Телефоны – это не достижение. Это просто средство коммуникации. Только поверхностный человек думает, что нужно всегда иметь самую новую модель».

Кто-то вообще не понял ажиотажа вокруг темы: «И какое это имеет отношение к футбольным новостям?».

Пост быстро набрал тысячи лайков и просмотров, показав, как даже мелкие детали из жизни футбольных звезд и их семей могут вызывать широкий резонанс в сети.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
