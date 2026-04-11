  Анри назвал самого сложного соперника – посмотрите, что с ним стало
11 апреля 2026, 00:06 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:11
Анри назвал самого сложного соперника – посмотрите, что с ним стало

Тарибо Уэст кардинально изменил образ жизни...

11 апреля 2026, 00:06 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:11
399
0
Анри назвал самого сложного соперника – посмотрите, что с ним стало
Sportbible. Тарибо Уэст

Игрок, которого Тьерри Анри называл своим самым сложным соперником, сегодня живет совершенно другой жизнью.

Легенда «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции неожиданно выбрал не звезду, а бывшего защитника «Дерби Каунти» – Тарибо Уэста.

Нигериец играл за «Интер» и «Милан», а в 2001 году провел 20 матчей в АПЛ за «Дерби». Анри вспоминал, что Уэст играл персонально и буквально следовал за ним повсюду: «Он шел за мной даже в раздевалку!».

После завершения карьеры Уэст резко сменил путь и стал пастором. В 2014 году он основал церковь и занялся помощью бездомным и женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

По словам Уэста, решение прийти к вере он принял еще во время игровой карьеры после личного духовного опыта, который полностью изменил его жизнь.

Максим Лапченко Источник: Sport Bible
