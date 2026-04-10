Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн

Футболист любительской лиги Адам Дикса, известный как Киран Ли, считается «единственным человеком в мире» с застрахованным на $1 млн пенисом. Он играет по воскресеньям за ФК «Миклевер» и имеет необычный страховой полис.

Ранее подобные истории касались звезд вроде Дэвида Бекхэма, который страховал ногу, но спустя годы появился игрок с другим «активом». Дикса –действующий актер индустрии для взрослых, снявшийся более чем в 1500 сценах и ставший одним из самых высокооплачиваемых в своей сфере.

Именно компания Brazzers оформила на него страховку как маркетинговый ход. Полис покрывает серьезные травмы, но не включает полную потерю.

Сам Дикса с юмором относится к ситуации и признает, что его карьера позволила ему изменить жизнь: переехать в США, создать семью и добиться финансового успеха.

Он дружил с бывшим футболистом Винни Джонсом, который помогал ему адаптироваться в Америке. Позже Дикса вернулся в Англию и продолжает играть за «Миклевер», делясь результатами в соцсетях.

Недавно его команда победила 6:0, а сам игрок отметился голом, написав, что доволен результатом и настроен двигаться дальше.