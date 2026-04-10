ФОТО. Брат Икарди сделал шокирующее заявление – они не общаются 10 лет
Родственник футболиста раскрыл подробности их разрыва
Вокруг аргентинского форварда Мауро Икарди снова разгорелся информационный шум – на этот раз из-за откровенного заявления его брата Гвидо.
Гвидо Икарди рассказал о сложных отношениях с известным футболистом. По его словам, братья не поддерживают связь уже 10-11 лет.
«Мы не общаемся. Просто иногда обмениваемся сообщениями на дни рождения – и все», – признался он.
Гвидо также объяснил, что причиной отдаления стало изменение образа жизни Мауро после успеха в футболе.
«Мы выросли в очень скромных условиях – были даже моменты, когда жили в гараже футбольного клуба. Но когда он добился успеха, то вышел на совершенно другой уровень – и отдалился», – добавил брат игрока.
В сети это заявление вызвало активное обсуждение среди фанатов, ведь личная жизнь Икарди уже не раз становилась темой громких историй.
Напомним, Мауро Икарди выступает за турецкий «Галатасарай» и регулярно попадает в заголовки не только из-за игры, но и из-за событий вне поля.
🚨🗣️ Guido Icardi, brother of Mauro, opens up on their long estrangement:— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 10, 2026
“We haven’t been in touch for 10–11 years. We don’t talk. We just send occasional birthday messages, but that’s it.
The reason Mauro changed was because he became successful in football and made a lot of… pic.twitter.com/46mAS3VdP0
