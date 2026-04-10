10 апреля 2026, 23:20 | Обновлено 10 апреля 2026, 23:22
ФОТО. Брат Икарди сделал шокирующее заявление – они не общаются 10 лет

Родственник футболиста раскрыл подробности их разрыва

X. Гвидо и Мауро Икарди

Вокруг аргентинского форварда Мауро Икарди снова разгорелся информационный шум – на этот раз из-за откровенного заявления его брата Гвидо.

Гвидо Икарди рассказал о сложных отношениях с известным футболистом. По его словам, братья не поддерживают связь уже 10-11 лет.

«Мы не общаемся. Просто иногда обмениваемся сообщениями на дни рождения – и все», – признался он.

Гвидо также объяснил, что причиной отдаления стало изменение образа жизни Мауро после успеха в футболе.

«Мы выросли в очень скромных условиях – были даже моменты, когда жили в гараже футбольного клуба. Но когда он добился успеха, то вышел на совершенно другой уровень – и отдалился», – добавил брат игрока.

В сети это заявление вызвало активное обсуждение среди фанатов, ведь личная жизнь Икарди уже не раз становилась темой громких историй.

Напомним, Мауро Икарди выступает за турецкий «Галатасарай» и регулярно попадает в заголовки не только из-за игры, но и из-за событий вне поля.

Максим Лапченко Источник: Topskills Sports UK
