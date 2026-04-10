Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.

На 51-й минуте встречи Федерико Вальверде поразил ворота Пауло Гассаниги – 1:0.

ВИДЕО. Как Вальверде открыл счет в матче Реал – Жирона