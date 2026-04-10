  4. ВИДЕО. Как Вальверде открыл счет в матче Реал – Жирона
10 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:23
ВИДЕО. Как Вальверде открыл счет в матче Реал – Жирона

Уругвайский хавбек поразил ворота каталонской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.

На 51-й минуте встречи Федерико Вальверде поразил ворота Пауло Гассаниги – 1:0.

Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Жирона Федерико Вальверде Пауло Гассанига
Даниил Кирияка
