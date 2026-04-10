В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 11 апреля, встретятся львовские «Карпаты» и «Александрия».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Украина». Главным арбитром назначен Николай Балакин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 29 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 12 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

