ФЕДОРЕНКО: «Я доигрывал момент, а судья не поставил пенальти для Динамо»

Полузащитник «Динамо» U-19 Арсений Федоренко прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:0) в матче 23-го тура Национальной лиги U-19.

– Поздравляем с победой! Поделитесь впечатлениями о том, как сложился этот поединок.

– Результатом мы довольны, игрой не очень, потому что не все получалось. Поле было скользким, не для нашей игры так сказать. А так результатом мы довольны, будем работать дальше, чтобы совершенствоваться.

– Поле мешало осуществлять то, что вы планировали. Приходилось вносить коррективы в перерыве и по ходу матча?

– Да, было больше борьбы и единоборств. Мы хотели больше играть с мячом, больше контролировать, но пришлось немного перестроиться.

– Вы забили второй гол команды уже после перерыва. Можно сказать, что этот гол добавил уверенности и уже можно было действовать спокойнее?

– Да, второй гол немного снял напряжение, но у нас были такие матчи, где мы теряли победу на последних минутах. Поэтому у нас не было никакой расслабленности, и мы доводили результат до конца.

– На 90-й минуте вы получили желтую карточку. Что произошло в тот момент?

– Я доигрывал момент, и арбитр не поставил пенальти. Я согласен с тем, что пенальти не было, но на эмоциях пошел в подкат. Я не сыграл в мяч, но не сказал бы, что я сыграл в ногу. Но арбитр так трактовал этот момент. Это была моя первая желтая карточка в этом сезоне, поэтому буду осторожнее играть дальше.

– У вас три забитых гола за последние два матча. Довольны своей игрой и результативностью?

– Да, я доволен результативностью. Буду стараться сохранить эту результативность до конца сезона и не отпускать ее с началом нового сезона. Будем работать.

– Сегодня команда вышла на поле в футболках с изображением Мирчи Луческу. Расскажите подробнее об этой инициативе.

– Об этой акции могу сказать только хорошие слова. Мирча Луческу – большой тренер с большой карьерой, он завоевал много чемпионств. Таких людей не забывают.

– Вы пересекались во время его пребывания в «Динамо»?

– Я в «Динамо» с 10 лет, и в 11–12 лет мне удалось сфотографироваться с ним. Но так мы не были знакомы.

– Какие у вас ожидания от следующего матча против «Зари»? Как команда будет готовиться к поединку?

– Все будет как обычно. У нас остались два матча перед поединком против «Шахтера», эти матчи и следующие мы должны выигрывать. Это как закономерность – мы набрали победный темп, и его нужно поддерживать. Мы делаем свое дело, а там будем надеяться на лучшее.