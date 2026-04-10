ВИДЕО. Три пенальти из воздуха? Жалоба Аль-Ахли удивила

Два дня назад «Аль-Ахли» потерял важные очки в чемпионской гонке в Саудовской Аравии, сыграв 1:1 с «Аль-Фейхой». Руководство клуба из Джидды обвинило в таком результате арбитров поединка и подало жалобу на судейство.

«Аль-Ахли» даже сделал подборку спорных видеофрагментов, заявляя, что рефери должен был трижды ставить пенальти в ворота соперника. Несмотря на попадание мяча в руки футболистов «Аль-Фейхи», вряд ли хоть в одном эпизоде есть грубая ошибка судьи.

За шесть туров до конца чемпионата «Аль-Ахли» ухудшил шансы на золото – третье место с отставанием от лидирующего «Аль-Насра» в четыре очка. У команды Криштиану Роналду есть еще и матч в запасе.

