Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии назвали топ-клуб, в который должен был перейти Мудрик
Англия
10 апреля 2026, 22:58 |
В Англии назвали топ-клуб, в который должен был перейти Мудрик

Лиам Твоми считает, что украинцу лучше было бы выбрать Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист The Athletic Лиам Твоми заявил, что в январе 2023 года украинец Михаил Мудрик совершил ошибку, перейдя в «Челси», а не в «Арсенал», который также хотел его подписать.

«Я даже тогда чувствовал, что «Арсенал» был бы лучшим местом, потому что он попал бы в более стабильную среду. Он был бы в тени Габриэля Мартинелли, и, я думаю, один из его лучших друзей в футболе, Зинченко, который уже ушел из клуба, помог бы ему освоиться, если бы он пришел сюда...

Я думаю, что даже люди в «Челси» признают, что в клубе царил хаос в январе 2023 года во время процесса переформатирования состава с Гремом Поттером, который явно не хотел этой работы. И я думаю, что карьера Мудрика в «Челси» так и не оправилась от того плохого начала. Но потом, конечно, произошло это нарушение антидопингового законодательства», — сказал журналист в эфире подкаста Totally Football Show.

Ранее Твоми назвал моральным жестокостью ситуацию, в которой оказался Мудрик.

По теме:
Арсенал Лондон Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем