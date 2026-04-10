В Англии назвали топ-клуб, в который должен был перейти Мудрик

Журналист The Athletic Лиам Твоми заявил, что в январе 2023 года украинец Михаил Мудрик совершил ошибку, перейдя в «Челси», а не в «Арсенал», который также хотел его подписать.

«Я даже тогда чувствовал, что «Арсенал» был бы лучшим местом, потому что он попал бы в более стабильную среду. Он был бы в тени Габриэля Мартинелли, и, я думаю, один из его лучших друзей в футболе, Зинченко, который уже ушел из клуба, помог бы ему освоиться, если бы он пришел сюда...

Я думаю, что даже люди в «Челси» признают, что в клубе царил хаос в январе 2023 года во время процесса переформатирования состава с Гремом Поттером, который явно не хотел этой работы. И я думаю, что карьера Мудрика в «Челси» так и не оправилась от того плохого начала. Но потом, конечно, произошло это нарушение антидопингового законодательства», — сказал журналист в эфире подкаста Totally Football Show.

Ранее Твоми назвал моральным жестокостью ситуацию, в которой оказался Мудрик.