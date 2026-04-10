Иван ФЕДЫК: «Молодых игроков всегда нужно подбадривать во время игры»

Главный тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче 23-го тура УПЛ:

– Проанализируйте матч с «Колосом». В первом тайме было больше опасных моментов, а вот во втором тайме игра несколько успокоилась. Соперник забил в конце матча, но гол Невеша спас ничью. Как вы прокомментируете этот результат?

– Прежде всего хочу поздравить всех с наступающей Пасхой. Очень важно в таких матчах играть до последнего, забивать решающие мячи, которые могут стать переломными в игре, бороться до финального свистка.

Что касается игры, то «Колос» чаще подходил к нашим воротам, но не скажу, что это были опасные моменты. Их быстрые игроки делали много забеганий, разбегались по флангам. Мы подготовились к этому матчу, чтобы играть прагматичнее, надежно действовать в обороне, ведь там у нас были изменения. Хотелось сыграть спокойнее. А во втором тайме мы уже больше рисковали, играли с двумя нападающими, хотели забить гол. В каждом домашнем матче хочется победить, и мы делали для этого все от нас зависящее, чтобы добиться положительного результата. Мы пропустили гол на 86-й минуте, но ребята до конца верили в себя и верили, что смогут забить в ответ. Для Игоря Невеса было важно забить свой дебютный гол за «Рух».

– Вам пришлось заменить Николая Киричка и Михаила Дзюня из-за травм. У Киричка случился рецидив старой травмы?

– Я думаю, что все игроки в норме и будут готовиться к следующей игре с «Кривбассом».

– Во время игры вы много подсказывали Тутти. Казалось, что иногда он вас либо не слышал, либо плохо выполнял установку, после чего вы эмоционально позвал Игоря Невеса уже готовились выпустить его на поле. Чего, на ваш взгляд, не хватает Тутти?

– Тутти делал свою работу. Молодых игроков всегда нужно подбадривать во время игры, ведь они в этом нуждаются. Я много общаюсь с Тутти во время игры, иногда он слышит, а иногда делает вид, что не слышит. Он старается на поле, ведь очень хочет играть в первой команде. И это при том, что Тутти даже в «Руси» U-19 не был основным игроком. Сейчас он много играет и приносит столько пользы, сколько может.

– В перерыве и во втором тайме вы вносили коррективы в тактику команды, некоторые игроки выступали на не совсем привычных для себя позициях. Как вы оцениваете действия этих футболистов?

– Мы играли с двумя нападающими с начала второго тайма: в атаке были Тутти и Невес. Когда стало понятно, что через центр поля проходит много атак соперника, то вернулись к базовым настройкам, выпустив Михаила Дзюня, чтобы он укрепил центр поля и играл с атакующими игроками «Колоса». На тот момент нам это было нужно, чтобы не пропускать одну атаку за другой, поэтому и сделали эту замену. К сожалению, Михаила пришлось заменить из-за травмы, а других вариантов в центре поля у нас нет, поэтому команда вернулась к игре с двумя нападающими.

– Впереди игра с «Кривбассом», насколько важно, что ребята сумели перед сложным выездом в Кривой Рог забить гол в конце матча с «Колосом» и добыть ничью? Как это отразится на уверенности ребят?

– Мы готовимся к каждому сопернику отдельно и не обращаем внимания на турнирную таблицу. Каждая игра важна, и нужно настраиваться на победу. Да, впереди сложный выездной матч, но мы хорошо подготовимся к этой игре.