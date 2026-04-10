Косырин: «Большинство бразильских игроков впервые в жизни видели Ахметова»

Бывший игрок сборной Украины, донецкого «Металлурга» и «Черноморца» Александр Косырин считает, что «Шахтер» разгромил АЗ в том числе из-за присутствия на трибунах президента клуба Рината Ахметова, впервые за 12 лет посетившего матч «горняков».

«Это очень важно. Приведу пример из своей истории. В «Черноморце» футболисты всегда знали, что президент клуба Леонид Климов будет присутствовать на том или ином матче. Это всегда придавало силы мне и моим партнерам. При президенте всегда хотелось сыграть хорошо, порадовать его и болельщиков. Наше настроение было в 10 раз больше тогда, когда мы видели в VIP-ложе президента клуба. А вот когда его не было, например, на выездных матчах, – появлялось какое-то легкомыслие.

Упомяну еще одну историю с 2006 года. Национальная сборная Украины проводила спарринг, велась подготовка к чемпионату мира в Германии. Незадолго до начала игры в раздевалку сборной зашел Президент Украины Виктор Ющенко. Он с каждым из футболистов поздоровался за руку, пожелал удачи в предстоящем матче. Это было очень круто. Мотивация у всех наших ребят была огромная – все хотели сыграть на максимуме.

Следовательно, присутствие Рината Леонидовича на игре – это большой плюс для команды. Теперь все понимают, что она не без хозяина. Уверен, что большинство бразильских игроков впервые в жизни видели Ахметова. После игры президент клуба был в раздевалке, думаю, все видели фото и видео оттуда. Всегда важен контакт игроков и президента клуба», – заявил Косырин.

В четверг «Шахтер» разгромил АЗ и имеет хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги конференций.