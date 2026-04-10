10 апреля 2026, 17:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 18:02
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Переломным стал шедевр Педриньо»

«Шахтер» сделал весомую заявку на полуфинал

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «горнякам» добиться взлома в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций с нидерландским АЗ, в котором они победили 3:0.

«Я думал, что в первом тайме дончане таки материализуют свое незначительное игровое преимущество в забитый мяч. Но нидерландцы в Кракове довольно организованно оборонялись, цепко действовали на подступах к своей штрафной и до голевых моментов дело не доходило. Перерыв пошел на пользу дончанам. Убежден, что Арда Туран настраивал подопечных добавить в агрессии и интенсивности половину поля гостей. Считаю, что переломным в противостоянии стал шедевр бразильского легионера «Шахтера» Педриньо, издалека снявший паутину с верхнего угла ворот АЗ.

Когда же гости большими силами побежали вперед отыгрываться «горными» искусно воспользовались свободными зонами, которые появились в тылу визави. Алиссон оформил «дубль», счет стал разгромным и присутствовавший на матче президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов не скрывал своего удовольствия.

Отдавая должное «горнякам», хотел бы напомнить им, что это был лишь первый поединок. Помнится, в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций с «Лехом» они в Кракове слегка одолели и едва удержали преимущество. Надеюсь, что на следующей неделе в Алкмаре дончане не заставят своих болельщиков нервничать. На кону путевка в полуфинал».

Андрей Писаренко
