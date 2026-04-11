САБО: «Эта пацанва сказала, что не знают ни меня, ни Блохина. Я молюсь»

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о современном молодом поколении украинских футболистов.

«У меня гараж недалеко, там ребята, малыши, лет 10-11. Они играли в футбол, я остановился и спросил, знают ли они меня и Блохина, они сказали, что не знают. Но это так, я очень верующий человек, молюсь, никогда не употреблял алкоголь», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».