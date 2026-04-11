САБО: «Эта пацанва сказала, что не знают ни меня, ни Блохина. Я молюсь»
Известный тренер – о современной молодежи
Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о современном молодом поколении украинских футболистов.
«У меня гараж недалеко, там ребята, малыши, лет 10-11. Они играли в футбол, я остановился и спросил, знают ли они меня и Блохина, они сказали, что не знают. Но это так, я очень верующий человек, молюсь, никогда не употреблял алкоголь», – сказал Йожеф Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
