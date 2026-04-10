  4. Шахтер не вылетал из еврокубков после победы в 3+ мяча в первой игре
Лига конференций
10 апреля 2026, 16:23 | Обновлено 10 апреля 2026, 16:24
Шахтер не вылетал из еврокубков после победы в 3+ мяча в первой игре

До матчей против АЗ «Шахтер» побеждал в 10 из 10 подобных случаев

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

«Шахтер» из Донецка ни разу в своей истории выступлений в еврокубках не проигрывал двухматчевые противостояния на стадиях плей-офф, в которых первый матч заканчивался победой «горняков» с разницей в 3 и более мячей.

До матчей против АЗ в истории донецкого клуба было 10 подобных случаев.

В этих 10 противостояниях «Шахтер» 8 раз побеждал в первом матче с разницей в 3 мяча, по одному разу – в 4 и 6 мячей.

Первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ закончился победой «Шахтера» со счетом 3:0. Станет ли этот 11-й случай продолжением удачной серии «горняков»?

Все матчи «Шахтера» в еврокубках на стадиях на выбывание, в которых первый матч закончился победой «горняков» с разницей в 3+ мяча:

  • 1976: Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо (Берлин) – 3:0–1:1
  • 1976: Кубок УЕФА, Шахтер – Гонвед – 3:0–3:2
  • 1983: Кубок обладателей кубков, Шахтер – Б-1901 Нюкебинг – 4:2 – 5:1
  • 1995: Кубок обладателей кубков, Шахтер – Линфилд – 4:1 – 1:0
  • 2000: Лига чемпионов, Шахтер – Левадия – 4:1 – 5:1
  • 2001: Лига чемпионов, Шахтер – Лугано – 3:0–1:2
  • 2004: Лига чемпионов, Шахтер – Брюгге – 4:1–2:2
  • 2005: Кубок УЕФА, Шахтер – Дебрецен – 4:1–2:0
  • 2009: Лига Европы, Шахтер – Сивасспор – 2:0 – 3:0
  • 2025: Лига Европы, Шахтер – Ильвеш – 6:0 – 0:0
  • 2026: Лига конференций, Шахтер – АЗ – 3:0 – ?
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
