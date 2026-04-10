Шахтер не вылетал из еврокубков после победы в 3+ мяча в первой игре
До матчей против АЗ «Шахтер» побеждал в 10 из 10 подобных случаев
«Шахтер» из Донецка ни разу в своей истории выступлений в еврокубках не проигрывал двухматчевые противостояния на стадиях плей-офф, в которых первый матч заканчивался победой «горняков» с разницей в 3 и более мячей.
До матчей против АЗ в истории донецкого клуба было 10 подобных случаев.
В этих 10 противостояниях «Шахтер» 8 раз побеждал в первом матче с разницей в 3 мяча, по одному разу – в 4 и 6 мячей.
Первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ закончился победой «Шахтера» со счетом 3:0. Станет ли этот 11-й случай продолжением удачной серии «горняков»?
Все матчи «Шахтера» в еврокубках на стадиях на выбывание, в которых первый матч закончился победой «горняков» с разницей в 3+ мяча:
- 1976: Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо (Берлин) – 3:0–1:1
- 1976: Кубок УЕФА, Шахтер – Гонвед – 3:0–3:2
- 1983: Кубок обладателей кубков, Шахтер – Б-1901 Нюкебинг – 4:2 – 5:1
- 1995: Кубок обладателей кубков, Шахтер – Линфилд – 4:1 – 1:0
- 2000: Лига чемпионов, Шахтер – Левадия – 4:1 – 5:1
- 2001: Лига чемпионов, Шахтер – Лугано – 3:0–1:2
- 2004: Лига чемпионов, Шахтер – Брюгге – 4:1–2:2
- 2005: Кубок УЕФА, Шахтер – Дебрецен – 4:1–2:0
- 2009: Лига Европы, Шахтер – Сивасспор – 2:0 – 3:0
- 2025: Лига Европы, Шахтер – Ильвеш – 6:0 – 0:0
- 2026: Лига конференций, Шахтер – АЗ – 3:0 – ?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
