ОФИЦИАЛЬНО. Буковина сообщила место проведения матча Кубка Украины с Динамо
Команды сыграют на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича» во вторник, 21 апреля
Менее чем через две недели представитель Первой лиги – черновицкая «Буковина» – продолжит борьбу за Кубок Украины.
В полуфинале турнира подопечные Сергея Шищенко будут противостоять одному из самых титулованных клубов страны – киевскому «Динамо».
Пресс-служба клуба Первой лиги сообщила официальное место проведения, дату и время начала поединка.
Команды сыграют во вторник, 21 апреля, в Тернополе на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича», начало игры – в 18:00.
На пути к полуфиналу «Динамо» одолело «Александрию» (2:1), донецкий «Шахтер» (2:1) и «Ингулец» – 2:0. Киевская команда начинала борьбу за трофей со стадии 1/16 финала.
«Буковина» разгромила аматорский «Авангард» (3:0), выбила из турнира львовские «Карпаты» (1:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и в серии пенальти оказалась сильнее черкасского ЛНЗ (1:1, 5:4).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
