  4. «Станет великим игроком». Арда Туран расхвалил вундеркинда АЗ
10 апреля 2026, 15:09
689
0

«Станет великим игроком». Арда Туран расхвалил вундеркинда АЗ

Коучу «горняков» особенно понравилась игра Кеса Смита

10 апреля 2026, 15:09 |
689
0
«Станет великим игроком». Арда Туран расхвалил вундеркинда АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кес Смит

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран после победы накануне над АЗ (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций, особо расхвалил игру 20-летнего центрального полузащитника соперника Кеса Смита.

«Вне зависимости от результата, важно говорить о хороших футболистах и ​​встречаться с ними. В первом тайме мы не смогли контролировать Кеса Смита. Он очень хорошо организовывал игру своей команды».

«Я думаю, что в будущем он станет великим игроком сборной Нидерландов. Он невероятно прогрессирует. У вас (у нидерландцев – прим. ред.) много хороших игроков, но он особенный. Потому что в современном футболе «шестой номер» также диктует ход игры, руководит командой и является боссом на поле. И, честно говоря, я тоже вижу в нем такое будущее. Возможно, мне, как тренеру команды соперника, неуместно так много говорить о нем, но как футбольный болельщик, я говорю о красоте игры и о нем», – подчеркнул Туран.

Кес Смит является воспитанником академии АЗ, за первую команду которого уже провел 73 официальных матча и забил 6 мячей, отдав 10 результативных передач.

МАТВИЕНКО: «Надеемся, что он снял этот блок и будет чаще приезжать»
ФОТО. Три игрока Шахтера попали в сборную недели в Лиге конференций
Шахтер потерпел неудачу. Атлетико Паранансе отверг предложение горняков
Алексей Сливченко Источник: Voetbalprimeur
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Футбол | 10 апреля 2026, 08:53 1
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду

Топалов рассказал, какое влияние на его переход в «Актобе» оказал Ордец

В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
Футбол | 10 апреля 2026, 09:43 6
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины
В УАФ близки к принятию сенсационного решения по сборной Украины

Украинская команда впервые за долгое время может провести сборы в Украине

Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS
Футбол | 10.04.2026, 14:03
Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS
Игрок Динамо может сменить клубную прописку, перебравшись в MLS
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10.04.2026, 09:18
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Футбол | 10.04.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Популярные новости
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 131
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 3
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 26
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
09.04.2026, 03:22 1
Бокс
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 43
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
