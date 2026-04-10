«Станет великим игроком». Арда Туран расхвалил вундеркинда АЗ

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран после победы накануне над АЗ (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций, особо расхвалил игру 20-летнего центрального полузащитника соперника Кеса Смита.

«Вне зависимости от результата, важно говорить о хороших футболистах и ​​встречаться с ними. В первом тайме мы не смогли контролировать Кеса Смита. Он очень хорошо организовывал игру своей команды».

«Я думаю, что в будущем он станет великим игроком сборной Нидерландов. Он невероятно прогрессирует. У вас (у нидерландцев – прим. ред.) много хороших игроков, но он особенный. Потому что в современном футболе «шестой номер» также диктует ход игры, руководит командой и является боссом на поле. И, честно говоря, я тоже вижу в нем такое будущее. Возможно, мне, как тренеру команды соперника, неуместно так много говорить о нем, но как футбольный болельщик, я говорю о красоте игры и о нем», – подчеркнул Туран.

Кес Смит является воспитанником академии АЗ, за первую команду которого уже провел 73 официальных матча и забил 6 мячей, отдав 10 результативных передач.